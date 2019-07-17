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Devlet kurumunu dolandıran değnekçilere operasyon! 7 kişi gözaltında

Samsun'da ücretsiz olan hastane otoparkını yasa dışı işleterek vatandaşlardan ücret alan kişilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Otoparkın girişine asılan "ücretli otopark" yazısı ve bariyerler kaldırıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:49
Devlet kurumunu dolandıran değnekçilere operasyon! 7 kişi gözaltında

Samsun’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında yasa dışı ücretli otopark faaliyeti yapan 7 kişiyi, ’devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek’ suçundan gözaltına aldı.

2017 yılında 2 yıl süreyle Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve tahsis yenileme çalışmaları devam eden, mülkiyeti hazineye ait sağlık alanı niteliğinde bir taşınmaz olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında ücretsiz otopark alanı oluşturuldu. Ancak İl Milli Emlak Müdürlüğüne bu alanı otopark olarak işletmek için başvuran şahıslar müdürlükten cevap gelmeden bu alanı İl Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladıklarını iddia ederek 16 Temmuz Salı gecesi alana kulübe ve bariyerler yerleştirdi.

7 kişiye gözaltı

Ücretsiz otoparktan ücret alana şahıslara ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü operasyon gerçekleştirdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri operasyonda yasa dışı ücretli otopark faaliyeti yaptığı gerekçesiyle 7 kişiyi, ’devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek’ suçundan gözaltına aldı.

Zabıta ekipleri tabelaları ve bariyerleri kaldırdı

Gözaltı işlemlerinin ardından ise Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri alana gelerek yasa dışı tabelaları ve bariyerleri yerinden kaldırdı.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı

Operasyonun ardından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü de açıklamada bulundu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanındaki yasa dışı otopark faaliyetinin sonlandırıldı ve otopark alanı tekrar ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Otopark alanı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yan tarafından bulunan eski havaalanı alanını kapsamakta olup, bu alan sağlık yatırımı amacıyla 2017 yılında 2 yıl süreyle bakanlığımıza ön tahsisi yapılan ve tahsis yenileme çalışmaları devam eden, mülkiyeti hazineye ait sağlık alanı niteliğinde bir taşınmazdır. Bu alan, tahsis amacına yönelik planlanan sağlık yatırımları hayata geçirilinceye kadar hastaneye müracaat eden vatandaşlarımızın otopark ihtiyacının giderilmesi amacıyla belediyeden destek alınarak hastanemiz tarafından ücretsiz otopark haline getirilmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştu."

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:49
  1. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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