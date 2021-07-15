  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O isim seçimlere katılmayacak!
Üzerlerinden uyuşturucu çıkmıştı! Karar verildi
İsrail İran’a mı saldıracak? Terör ülkesinin askerleri bütçe artırımı istiyor
Sudan açıkladı: Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya et ihraç edeceğiz
Ekonomi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacak
Ekonomi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 10 personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 15:59:00 -
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 10 personel alımı yapılacak.

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMI (Taşra)

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı: Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 10

KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan KPSS Puanının

Geçerlilik Yılı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı Devlet  Hava  Meydanları  İşletmesi  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  399  sayılı  Kanun Hükmünde  Kararnamenin  3/c  bendi  kapsamında  istihdam  edilmek  üzere,  08.07.2018  tarih  ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer  Hava  Trafik  Kontrolörü  ve  Asistan  Hava  Trafik  Kontrolörü  Pozisyonlarına  Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay