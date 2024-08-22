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Aktüel Devlet desteğiyle okuyup tıp fakültesini kazandı
Aktüel

Devlet desteğiyle okuyup tıp fakültesini kazandı

Yeniakit Publisher
2024-08-22 12:06:00 -
Devlet desteğiyle okuyup tıp fakültesini kazandı

Siirt’te yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Mekin Ahı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sayesinde okuyarak Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ağabeyi de devlet desteğiyle okuyarak Hukuk Fakültesinden mezun olan Ahı, “Ailemin ve devletimizin hep yanımda olması çocukluk hayalimi gerçekleştirmemi sağladı” dedi.

Siirt'te Doğan Mahallesi TOKİ konutlarında oturan ve maddi durumu iyi olmayan üç çocuklu ailenin en küçüğü olan 18 yaşındaki Mehmet Mekin Ahı, 4 yıl önce Siirt Türk Telekom Fen Lisesini kazandığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden (Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destek) yararlanmak için başvurdu. Bakanlığın desteği sayesinde fen lisesinde okuyan Ahı, girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmanın sevincini yaşadı.

Cerrah olmak istiyor

Eğitim hayatı boyunca Bakanlığın desteğinin her zaman yanında olduğunu, küçüklüğünden beri büyük hayali olan doktorluğa ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ahı, şöyle konuştu: "Eğitim sürecimde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerini sürekli yanımda bulundu. Kurum müdürü ve personeller maddi ve manevi desteklerde bulundu. Hayalim olan mesleği gerçekleştirmek benim için büyük bir mutluluk. Ailemin ve devletimizin sürekli yanımda olması beni daha da güçlü kıldı, hedefime bağlanmamı sağladı. İyi bir cerrah olmak istiyorum. Annem bizi babasız büyüttü. Ağabeyim de desteklerden yararlanarak okudu ve avukat oldu. Okulu bitirdikten sonra cerrah olup Siirt'e hizmet etmeyi düşünüyorum."

Ağabeyi de hukuk mezunu

Ağabey Mehmet Kadir Ahı ise kendisinin de Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanarak hukuk fakültesinden mezun olduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı kurum yetkililerine teşekkür eden Ahı, şöyle konuştu: "Kardeşim gibi Bakanlığın sunduğu sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandım. 2018 yılında hukuk fakültesini kazandım. Mezun olduktan sonra stajımı tamamladım ve avukatlık ruhsatımı aldım. Bu sürede hakimlik savcılık sınavlarına hazırlanıyorum. Çalışarak devletimize hizmet etmeyi amaçlıyorum."
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