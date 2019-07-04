Devlet desteğiyle dağıtılan mandalar geçim kaynağı oldu

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Manda Yetiştiriciliğini Geliştirme’ projesi kapsamında 2018 yılında dağıtımı gerçekleştirilen mandalar, köylülerin geçim kaynağı oldu.

Muş’un Hasköy ilçesinde yüzde 70’i Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca ve yüzde 30’u da hayvan sahipleri tarafından karşılanan mandalar, vatandaşların umudu oldu. İlçeye bağlı Umurca, Sarıbahçe ve Karakütük köyleri bölgesinde dağıtımı gerçekleştirilen hayvanlardan elde edilen süt, yoğurt, peynir ve tereyağı, köylünün geçim kaynağı oldu.

“Köylünün geçim kaynağı mandalardır”

Umurca köyünde yaşayan vatandaşlar, mandalardan çok memnun olduklarını ve mera yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler. Manda besicisi Sevim Erkul, köylünün geçim kaynağının manda olduğunu ifade ederek, “Biz burada manda çok besliyoruz. Mandaların faydası çok. Muş’tan buraya gelerek süt, yoğurt, tereyağı, lor peyniri alıyorlar. Mandadan elde ettiğimiz her şeyi satıyoruz. Mandanın yoğurdu çok güzel. Manda sayısı ne kadar çok olursa, geçim için o kadar faydalı oluyor. Markete verdiğimiz yoğurt, peynir, süt karşılığından kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Köyün yüzde 90’ı manda besliyor. Burada inek sayısı az, ama manda sayısı çok. Mandaları sabah ve akşam olmak üzere 2 defa sağıyoruz. Elde ettiğimiz sütten yoğurt, peynir ve tereyağı yapıyoruz. Köylünün geçim kaynağı mandalardır” dedi.

Köy sakinlerinden Sani Kardaş da, geçim kaynaklarının mandanın yoğurdu, sütü, peyniri ve yağı olduğunu söyledi.

“Köyümüzde 400 tane manda var”

Umurca köyü çobanı Fırat Mutlu ise, köyün 120 hane olduğunu belirterek, “Köyümüzde 400 tane manda var. Köyün geçimi bu mandalardan sağlanıyor. Mandalardan elde edilen yoğurt, süt, peynir ve tereyağı geçim kaynağıdır. Bu ürünler Muş’a, Hasköy’e, köylere ve farklı illere gönderiliyor. Manda haricinde bu köyde sadece 100 inek var” diye konuştu.