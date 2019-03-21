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Devlet desteği ile şirket kuran öğrenci, sanal gerçeklik yazılımı yaptı

Elazığ’da TUBİTAK ve KOSGEB’den destek alarak şirket kuran üniversite öğrencisi, mimari ve sağlık alanında kullanılmak üzere sanal gerçeklik yazılımı geliştirdi.

21 Mart 2019 Perşembe 10:11
Devlet desteği ile şirket kuran öğrenci, sanal gerçeklik yazılımı yaptı

Elazığ’da TUBİTAK ve KOSGEB’den destek alarak şirket kuran üniversite öğrencisi, mimari ve sağlık alanında kullanılmak üzere sanal gerçeklik yazılımı geliştirdi.


Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Talha Kırgel (26) sanal gerçeklik yazılımı ile TUBİTAK Bireysel Girişimci Projesine başvuru yaptı. Projenin kabul edilmesiyle 125 bin lira destek alan Kırgel, Sanalist adında bir şirket kurdu. Ardından KOSGEB’den de destek alan Kırgel, mimari ve sağlık alanında çalışmalarını genişletti. Sanal ortam tasarımı da yapan Kırgel, mimaride tanıtım amaçlı kullanılmak üzere sanal gerçeklikyazılımı geliştirdi. Sanal gerçeklik gözlüğü takan ve konsolları ellerine alan biri, tasarlanan evde gezebiliyor ve nesneleri elleriyle tutabiliyor. Aynı zamandasanal gerçeklik gözlüğüne rahatlatıcı ortamlar yükleyen Kırgel, başta onkoloji ve diyaliz hastaları olmak üzere hastanede fazla vakit geçiren hastaların kaygı düzeylerini düşürmeyi hedefliyor.


TUBİTAK 1512 programı kapsamında desteklendiklerini ve şirket kurduğunu belirten genç girişimci Talga Kırgıl, “Bu noktada 3 ortak ile şirketimiz kuruldu. Buradaki çalışmalara devam ediyoruz. Aynı zamanda KOSGEB’in desteklerinden faydalandık. Aslında devlet desteklerinin şirketlerin ayakta kalabilmesi için ne kadar önemli olduğunu da bu noktada gördük. Öğrenciyken büyük bir finansman konusunu halledebildik.Öğrenciyken bu konularda bir şeyler yapabilmek ciddi anlamda zor. TUBİTAK ve KOSGEB’in destekleri sayesinde bayağı bir ön plana çıkabildik” dedi.



"Ev yapılmadan gezilebilmesini sağlıyor"


Burada sanal gerçeklik teknolojisiyle AR-GE çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Kırgel, “Yürüttüğümüz bu çalışmalar genel olarak sağlık ve mimari alanda devam ediyor. Özellikle mimari alanda çok gerçekçi modellemeler yapılar yaparak inşaat firmalarına burada modeller sunuyoruz. İlk önce proje taslağı alıyoruz.Aldığımız proje taslağını 3 boyutlu tasarımını gerçekleştirip daha sonra sanal gerçeklik ortamına aktararak inşaat firmalarının müşterilerine bunları gösterebilmelerini sağlıyoruz. Bu yapılan model ve tasarımlar çok gerçekçi olduğundan dolayı evin hiç yapılmadan gezilebilmesini ve görülebilmesini sağlıyor. AR-GE projelerinden bahsedecek olursak bu noktada özellikle fobi alanında bazı çalışmalar yürütüyoruz. Uçak ve yükseklik fobisi gibi konularda çalışıyoruz” diye bilgi verdi.



Hastanede, hastalar hastane ortamından uzaklaşıyor


En önemli projelerini birinin hastanede çok fazla vakit geçiren hastalara yönelik olduğunu dile getiren Kırgel, “Amacımız hastaların hastane ortamından biraz daha uzaklaşmasını sağlayabilmek. Bunu da sanal gerçeklik ortamında rahatlatıcı 360 derece videolar çekerek ve tasarlayarak onlara sunuyoruz. Böylece hastalar biraz hastane ortamından uzaklaşıyor ve bu uzaklaşma sonucunda kaygı miktarları düşüyor. O kapalı kutunun içerisinden bir nebze çıkmış olabiliyorlar. Bununla ilgili Avrupa’da çok ciddi çalışmalar var. Anksiyete’nin düşmesine bağlı olarak ağrı kesici miktarının yüzde 25’e düştüğü gözlemlenmekte. Türkiye’de şuan bu alanda ilk çalışma yapan ilk oluşumuz diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:11
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