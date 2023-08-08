  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Devlet Bahçeli'den Erkin Koray mesajı
Gündem

Devlet Bahçeli'den Erkin Koray mesajı

Yeniakit Publisher
2023-08-08 12:32:00 -
Devlet Bahçeli'den Erkin Koray mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin usta isimlerinden, kendine özgün sesi ve yorumuyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Sayın Erkin Koray'ın vefatından duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, merhum sanatçımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine ve sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok
Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok

Gündem

Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı
İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Ekonomi

İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'
Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

Gündem

Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı
'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı

Gündem

'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı

İmamoğlu 'sembolik rakamlara inecek' diyordu! İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51 zam
İmamoğlu 'sembolik rakamlara inecek' diyordu! İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51 zam

Gündem

İmamoğlu 'sembolik rakamlara inecek' diyordu! İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51 zam

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ADİL

ulan arkadaş ölenler için birşey demiyor fakat arkadaş bu güzel ülkemiz bu kadar güzel alimleri ahirete göçtüğü zaman niye dut yemiş bülbüle dönüyorsunuz asıl bu milleti ayakta tutmaya çalışan o alimlerimiz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23