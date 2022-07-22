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Siyaset Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Siyaset

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tahıl krizine çözüm getirmesi nedeniyle tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 21:18:00 -
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarihi "Tahıl Koridoru Anlaşması" dolayısıyla tebrik etti.

Dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, gıda krizine sebep oldu. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği sayesinde dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda krizi çözüldü.

Sözlü anlaşmanın ardından merakla beklenen tahıl koridoru anlaşmasında bugün tarihi imzalar atıldı.

Bahçeli ile Erdoğan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenin ardından Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarihi "Tahıl Koridoru Anlaşması" dolayısıyla tebrik etti.

 

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