Devlet Bahçeli o isimleri tebrik etti
MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nı dolduran partisinin milletvekillerine tebrik mesajı yolladı.25 Haziran 2019 Salı 18:09
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nın dolması nedeniyle MHP milletvekillerini kutladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nı dolduran partisinin milletvekillerini tebrik etti.
MHP'li milletvekillerine kutlama mesajı gönderen Bahçeli, "Değerli milletvekillerimiz, 27. Dönem'in 1. Yılı'nın dolması münasebetiyle sizleri tebrik eder çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
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