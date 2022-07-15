Devlet Bahçeli konuşuyor... CANLI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanlığınca Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda konuşuyor...

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Aziz şehitlerimiz Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun sağlıklı bir ömür diliyorum. Türk milleti gazi bir millettir, ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyen soylu bir iradeyi yenecek muasır bir güce henüz dünya üzerinde karşılaşılmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Tehlike bu boyuttaydı. Milletimiz sayesinde teröristler hak ettiği tepkiyi görmüşlerdir.

Demek ki bu soysuz ve kansızlar vatanı koruyoruz bahanesiyle kast ve ihanetin alt yapısını oluşturmuşlardır. FETÖ, Türkiye'ye pusu kurmuş, tuzağa çekmiştir.

Ayrıntılar geliyor...