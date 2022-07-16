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Siyaset Devlet Bahçeli davet etmişti... Yeniden MHP'ye üye oldu
Siyaset

Devlet Bahçeli davet etmişti... Yeniden MHP'ye üye oldu

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine yeniden MHP'ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 15:13:00 -
Devlet Bahçeli davet etmişti... Yeniden MHP'ye üye oldu

Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından partiye yeniden üye oldu.

Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyüğümüz, liderimiz sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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