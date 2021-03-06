Devlet 11 kahraman için saf tuttu! Şehitlere hüzünlü veda

Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehitler Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Albay Şentürk Aydınyer, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Hakan Gül ve Uzman Çavuş Tolga Demirci için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askerlerin omuzlarında alana getirildi. Cuma namazına müteakip şehitler için cenaze namazı kılındı.



Rabbim bizi buluştursun



Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazı sonrasında yaptığı konuşmada, “Ebediyete uğurladığımız, Hakk’a uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki, Rabb’im bizleri sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun” dedi. Şehit Korgeneral Erbaş’ın komutanlığın ötesinde duruşuyla çok farklı, mütevazı bir insan olduğunu anlatan Erdoğan, “Yanındaki kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kazayla emaneti sahibine teslim ettiler” ifadesini kullandı.



Şehitlerimize muhtacız



“Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz” ayetini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti: “Şimdi, 11 şehidimizi Hakk’a uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabii tüm aileye, ordumuza, milletimize Rabb’imden sabırlar diliyorum. Tezkiye ile şu anda bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz, zaten sizler özellikle tezkiye ettiniz. Hocamızın da ifade ettiği gibi biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız. Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar ve bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi, Rabb’im bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin karı değil. Rabb’im bir mükafat olarak bunu bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki, Rabb’im bizlere de bunu nasip eder.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm şehitler için Fatiha okunmasını istedi. Erdoğan, daha sonra cenaze törenine katılan şehit yakınlarına taziyelerini iletti.



Tekbirlerle uğurlandılar



Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı. “İhtiram yürüyüşü”nde Buhurizade Mustafa Efendi’nin (Itri) “Tekbir” adlı eseri çalındı. Yakınları şehitleri asker selamıyla uğurladı. Şehitlerin naaşları, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Şehit Korgeneral Erbaş, Albay Aydınyer, Yüzbaşı Sarıoğlu, Yüzbaşı Kureş ve Yüzbaşı Uysal’ın naaşları Ankara’da, Astsubay Kıdemli Çavuş Karadirek’in naaşı Afyonkarahisar’da dün gözyaşı ve dualarla defnedildi. Astsubay Kıdemli Başçavuş Demir ve Astsubay Üstçavuş Yılmaz’ın naaşları Kahramanmaraş’ta, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Umulu’nun naaşı Kırıkkale’de, Uzman Çavuş Gül’ün naaşı Amasya’da, Uzman Çavuş Demirci’nin naaşı Kayseri’de bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit 11 askerlerimiz için ilk uğurlama töreni Elazığ Havalimanı’nda yapıldı. Hüzünlü anlara sahne olan törende aileler, şehitlerin tabutlarına sarılarak ve fotoğraflarına dokunarak gözyaşı döktü. Törene; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlar ve resmi erkan ile vatandaşlar katıldı. Ardından Ankara’ya getirilen şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde devlet töreni düzenlendi. Törene; şehit yakınları Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM başkanları Binali Yıldırım ve Cemil Çiçek, bakanlar, komutanlar, siyasi parti genel başkanları ve temsilcileri, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar katıldı.

Elim kaza Türkiye’yi yasa boğdu

Tatvan’da düşen helikopterde 11 askerin şehit olması Türkiye’yi yasa boğdu, geride gözü yaşlı aileler bıraktı... Elim kazada şehit düşen askerlerin öz geçmişleri şöyle:



Korgeneral Osman Erbaş: FETÖ ile mücadeleye ve İHA’ların geliştirilmesine destek veren Erbaş, 1962 yılında Yozgat’ın Yerköy ilçesinde doğdu. Kara Harp Okulundan 1984 yılında mezun olduktan sonra çeşitli birliklerde görev yapan Erbaş, 2016’da korgeneralliğe terfi etti. Erbaş, 2017 yılında 8. Kolordu Komutanlığına atandı. Evli ve 2 çocuk babasıydı.



Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer: 1972’de Ankara’da doğdu. 1996 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babasıydı.



Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal: 12 Nisan 1984’te Mardin’de doğdu. 2006 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu, 2020’de 3’üncü Havacılık Alay Komutanlığına atandı. Evli ve 2 çocuk babasıydı.



Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş: 21 Temmuz 1985’te Ankara’da doğdu. Kara Kuvvetleri Havacılık Okulundan 2011’de mezun oldu, 2017 yılında 3’üncü Havacılık Alay Komutanlığına atandı. Evli ve 1 çocuk babasıydı.



Yüzbaşı Salih Sarıoğlu: 16 Eylül 1987’de Ankara’da doğdu, 2010 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Sarıoğlu evliydi.



Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir: 12 Ekim 1972’de Kahramanmaraş’ta doğdu. Evli ve 3 çocuk babasıydı.



Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu: 15 Mayıs 1981’de Kırıkkale’de doğdu, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 2005 yılında mezun oldu. ​​​​​​​Evli ve 3 çocuk babasıydı.



Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz: 10 Ekim 1993’te Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dünyaya geldi. Topçu ve Füze Okulundan 2015 yılında mezun oldu, 2018 yılı genel atamalarıyla 8. Kolordu Komutanlığına atandı. Evli ve bir çocuk babasıydı.



Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek: 1992’de Afyonkarahisar’da doğdu, 2019 yılında Kara Havacılık Okulundan mezun oldu. Evli ve bir çocuk babasıydı.



Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül: 23 Eylül 1976 tarihinde Amasya’da doğdu. Dağ Komando Okulundan 2001’de mezun oldu, 2020 yılında 51’inci Komando Tugay Komutanlığına atandı. Evli ve 2 çocuk babasıydı.



Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci: 9 Aralık 1988 yılında Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde doğdu, 2014’te Piyade Okul Komutanlığından mezun oldu. Bekardı.



Kaza ani hava değişiminden

Milli Savunma Bakanlığı, helikopter kazasına ilişkin, “Bingöl’den hareket öncesinde Tatvan’da faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edildi. İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir” denildi. Bu arada, 2 yaralı askerimizin durumlarının iyi olduğu belirtildi.