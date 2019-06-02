Devler Ligi'nde şampiyon belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool, Tottenham'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı.

Tottenham ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Madrid'de bulunan Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kupayı maçı 2-0 kazanan Liverpool kazandı. Maçın henüz 28. saniyesinde penaltı kazanan Liverpool'da topun başına geçen Mohamed Salah 108. saniyede topu ağlara gönderdi. Maçın skorunu belirleyen isim ise Origi oldu. Belçikalı futbolcu 87. dakikada Tottenham ağlarını sarsarak skoru 2-0'a getirdi. Liverpool tarihinin 6. Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Liverpool son şampiyonluğunu 2005'te İstanbul'da kazanmıştı. İlk kez final oynayan Tottenham ise evine eli boş döndü. Klopp 3. finalinde güldü Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp de Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kupa sevini yaşadı. Daha önce 2013'te Dortmund'un başında Bayern Münih'e, 2018'de ise Liverpool'un başında Real Madrid'e kaybeden 51 yaşındaki Klopp, bu kez kupaya uzandı.

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