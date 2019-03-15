Devler Ligi'nde dev eşleşme! | Barcelona Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Barcelona Manchester United Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı için futbolseverlerin mücadelenin ne zaman oynanacağına dair araştırmaları başladı. Daha önce birçok kez karşı karşıya gelen iki dev kulüp, toplamda 8 kez maç yaparken taraflar bu mücadelelerden üçer galibiyet elde etti. Peki, Barcelona Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Barcelona Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Barcelona Manchester United maçının ilki 9-10 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçı ise 16-17 Nisan tarihinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek final eşleşmeleri

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)