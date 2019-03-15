Develi’de Voleybol Şenliği Başladı Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Develi Okullar Arası Voleybol Turnuvası başladı.

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Develi Okullar Arası Voleybol Turnuvası başladı.

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 15 Temmuz Şehidi Murat Kocatürk Spor Salonu’nda yaklaşık 40 gün sürecek turnuvalara kızlarda 21, erkeklerde ise 16 voleybol takımından toplam 400 sporcu mücadele edecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Develi’de spor kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin spora yönlendirilmesi noktasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederek, takımlara başarılar diledi.

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