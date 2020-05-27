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Aktüel

Develi’de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:04:59 -
Develi’de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Develi Kayseri Çevreyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 38 ACC 909 plakalı otomobil ile 50 UR 272 çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanırken, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk olarak Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Araçların büyük hasar gördüğü kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.

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