Develi’de Cuma namazı öncesi değerlendirme toplantısı

Korona virüs tedbirleri kapsamında kılınmayan ve alınacak tedbirlerle bu Cuma günü kılınacak olan Cuma Namazı için, Develi İlçe Protokolü Develi Kaymakamı Murat Duru’nun riyasetinde kaymakamlık toplantı salonunda bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Öncesinde 17 okul bahçesinde kılınması planlanan Cuma Namazı için yeni bir düzenleme yapıldığını belirten Kaymakam Duru, kırsal mahallelerde bir değişikliğin olmadığı ilçe merkezinde ise İlçe Stadı, sebze-meyve pazarı, Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Salih Onaran İmam Hatip Ortaokulu ve M. Asım Köksal İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere beş yerde Cuma namazının kılınacağını belirtti. Namaz öncesi alınacak dezenfekte kurallarına riayet edilmesi için kurumlara büyük görev düştüğünü belirten Kaymakam Duru, normalleşmeye başlanılan bu sürecin tersine dönmemesi için herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.