Deve sütü cilde faydaları deve sütü sabununun yararları neler

Deve sütü alerji yapılı iltihaplı hastalıklara iyi gelir. Deve sütünün inek sütüne göre 10 kat daha fazla demir ve üç kat daha fazla C vitamini içerdiğini de söylemeden geçemeyiz. İçerik bakımından oldukça zengin olması onun kozmetik alanında da kullanılmasına neden olmuştur. Anne sütünden sonra dünyanın en besleyici sütü olarak gösterilen deve sütü, cilt sağlığı için son derece önemlidir. Deve sütü, doğal C vitamini açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu vitaminin içeriği, inek sütünden 3-5 kat daha yüksektir. 500 ml deve sütü, günlük olarak C vitamini ihtiyacını tamamen karşılar. Peki deve sütünün faydaları neler? Deve sütü cilde faydaları neler? İşte, deve sütü sabununun yararları neler.

Batı Afrika ülkesi Moritanya’da mandıra işleten İngiltere doğumlu Nancy Abiydirrahmani, vitamin zengini deve sütünün vücudu hem içten hem dıştan temizlediğini ileri sürdü. Deve sütü ve zeytin yağının birleşimi hassas ciltler için harika sonuçlar vermektedir. Besleyici, bol vitaminli, onarıcı, hücre yenileme ve botoks etkili cilt gerginleştir ve sıkılaştırıcı özelliğiyle ipeksi görünüm sağlar anti sedef özelliği vardır. Deve sütünün iyileştirici mucizesi ile bitkisel ve esansiyel yağların katkıları sorunlu ciltlere iyi gelir.

Deve sütü son derece besleyicidir. Bedeviler, 20. yüzyılın ortalarına kadar geleneksel ve sağlıklı beslenme diyetlerinde kullanmışlardır. Zor çöl hayatıyla yüzleşmek için; gereken tüm proteinleri, vitaminleri ve karbonhidratları sunar. Bedeviler ayrıca deve yağı ve sütünü, güneşin zararlı etkilerinden korunmak amacıyla kullanırlar.

● Deve sütü yağ oranı düşüktür. Deve sütünün yağ içeriği, inek sütünden yaklaşık % 50 oranında daha düşüktür.

● Deve sütü doymamış yağ asitleri içerir. "Sağlıklı yağlar" olarak adlandırılanların yüzdesi, inek sütünden daha yüksektir. Sağlıklı yağlar, sağlıklı kardiyovasküler fonksiyonlara yardımcı olmak için kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

● Deve sütü, doğal C vitamini açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu vitaminin içeriği, inek sütünden 3-5 kat daha yüksektir. 500 ml deve sütü, günlük olarak C vitamini ihtiyacını tamamen karşılar.

● Deve sütü diğer sütlere göre daha fazla kalsiyum içerir. Bu doğal mineralin alınması, büyüyen çocuklar için önemlidir ve Osteoporozun(kemik erimesi) önlenmesine yardımcı olur. Diyetle ilgilenen insanlara mükemmel düşük yağlı bir alternatif olur. Düşük yağlı olması ve kalsiyum açısından zengin olması deve sütünü, gebe kadınların kullanımı için ideal kılar ve fetusun sağlıklı büyümesini destekler.

● Deve sütü üzerinde yapılan yeni çalışmalar, deve sütünün Diyabet II hastalarında olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Hindistan'daki araştırmalar deve sütü tüketiminin, insülin enjeksiyonlarının azaltılmasına yardımcı olduğunu ve yaşam kalitesini artırdığını göstermektedir.

● Halen devam etmekte olan araştırmalar deve sütünün; Hepatit, Otoimmün hastalıklar, Crone hastalığı, Otizm ve Romatizmal hastalıklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

● Bazı raporlar, laktoz intoleransı olan kişilerin, deve sütünü inek sütüne göre daha kolay sindirdiğini söylemektedir.

● Deve sütü doğal olarak biyotik özelliği yüksektir ve bağırsakta sağlıklı bakterilerin gelişmesine yardımcı olur.

● Deve sütünün bilinen herhangi bir alerjisi yoktur. İnek sütü alerjisi çeken insanlar, deve sütünün sağlıklı bir alternatif olarak tadını çıkarabilirler.

Deve Sütünün Cilde Faydaları

Deve sütü, cilde sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etki sağlayan, iyi miktarda lanolin ve diğer doğal nemlendirme kozmetiklerini içerir. Araştırmalar, deve sütünün topikal uygulaması ile yararlı özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Deve sütü, doğal olarak oluşan yaşlanma karşıtı özellikleri taşır. Deve sütü sabunu ile cildinizin pırıl pırıl ve daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Deve sütünden üretilen şampuanlar ile saçlarınız daha sağlıklı bir görüntüye sahip olacaktır.

Deve sütü sabunu faydaları neler?

Kadınlar yüzyıllar boyunca deve sütünün güzelleştirici özelliklerinden yararlanmışlardır. Belki de tarihin en ünlü kadını olan Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın da, bazı kaynaklara göre deve sütünün faydalarından tam anlamıyla yararlandığı hatta deve sütü ile yıkandığı söyleniyor.

Deve sütü binlerce yıldır tüketilmelerinin yanında, cilt bakımı ve tedavisi için de kullanılmıştır. Deve sütünün içeriğine baktığımızda ise; A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, demir, sodyum, fosfor, bakır, manganez, çinko ve magnezyum bakımından zengin olduğunu görüyoruz. Deve sütünün inek sütüne göre 10 kat daha fazla demir ve üç kat daha fazla C vitamini içerdiğini de söylemeden geçemeyiz. İçerik bakımından oldukça zengin olması onun kozmetik alanında da kullanılmasına neden olmuştur.

Deve sütü sabunu cilde faydaları

Cildin nemli kalmasını sağlar.

Zamanla yıpranmış cildinize doğal bir görünüm kazandırır.

Sedef hastalığına iyi gelir. Anti sedef özelliği vardır.

Herkes için büyük bir problem olan, sivilce ve aknelere iyi gelmektedir.

Kuru cilde sahip kişiler için oldukça yararlıdır ve kuru ciltlere iyi gelmektedir.

Ciltte oluşan enfeksiyon veya cilt lezyonlarına iyileşmesine yardımcı olur.

Deve sütü sabunları, içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesine cildi besler ve onarır.

Deve sütü sabunlarının, faydalı yağlardan zeytin yağı ve diğer esansiyel yağlarla birleşimi olduğu için sorunlu ciltlere iyi gelir.

Hücre yenileme özelliği sayesinde daha genç bir görünüm sağlar.