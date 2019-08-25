0553 313 94 23

Devasa mühimmatı test ettiler! ‘Taviz vermeyeceğiz’

Ülkesinin yeni bir füze testini izleyen Devlet Başkanı Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin silah geliştirme çabalarına devam edeceğini ve yaptırımların azaltılması için ülke güvenliğinden taviz vermeyeceğini söyledi.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:14
Devasa mühimmatı test ettiler! ‘Taviz vermeyeceğiz’

Pyongyang, füze testlerine devam edileceğini duyurmasının ardından 'süper-büyük çoklu roketararı (super-large multiple rocket launcher)' başarıyla test etti.

Kuzey Kore, ABD ve bölgedeki müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin rahatsızlık duyduğu füze denemelerine bir yenisini ekledi.

Ülkenin resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kim Jong-un, Cumartesi günü gerçekleştirilen 'süper-büyük çoklu roketatar' testine nezaret etti.

KCNA'nın servis ettiği fotoğraflarda, sekiz tekerlekli bir aracın arkasına monte edilmiş büyük tüplerden roket fırlatılmasının yanı sıra, Kim Jong-un'un keyifli görüntüleri de yer aldı.

''Silah geliştirmeyi hızlandırmalıyız''

Kim Jong-un Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ''Düşman tehditlerine karşı mücadele etmek için stratejik ve taktik silah geliştirme çalışmaları hızlandırılmadı'' talimatı verdi. Bu alanda çalışan bilim adamlarına, ''Hiçbir şey için takas edilemeyecek olan ülkenin kıymetli hazinesi ve serveti'' şeklinde seslendi.

Kim, yaptırımların azaltılması veya hafifletilmesi için ülkenin güvenliğinden hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini söyledi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:14
  1. Pyongyang
  2. füze testleri
  3. Kuzey Kore
  4. ABD
  5. Japonya
  6. Güney Kore
  7. Kim Jong-un
  8. roketatar
  9. füze sistemi
  10. füze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçeli voleybolcu Dicle Nur Babat, ameliyat edildi
    1. Fenerbahçeli voleybolcu Dicle Nur..
    2. Eskişehir'de korkunç olay! Yola..
    3. Güreş: Uluslararası Mehmet Akif Pirim..
    4. Eskişehir’de genç bisikletçiler..
    5. Yaşlı kadının ölümü köyü yasa boğdu
    6. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan..
    7. Devasa mühimmatı test ettiler! ‘Taviz..
    8. Ankara’da lüks otomobil takla attı: 1..
    9. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
    10. Başkentte sahte içki operasyonu
    11. Yüzme kursu, skolyoz hastası Görkem’in..
    12. İstirahatteki komiserin erken ihbarı..
    13. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka..
    14. KKTC Başbakanı Tatar: "KKTC, Türkiye..
    15. Mehmet Metiner'den flaş istifa..
    16. Tokat 2. Off-Road Yarışları
    17. Çavuşoğlu'ndan şehit askerler için..
    18. Otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü, 2..
    19. Boris Johnson'dan Brexit anlaşması..
    20. Şafak vakti koyunlarını buz gibi sudan..
    21. Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken kayyım..
    22. Başkan Günel, “ Tüm canlılardan..
    23. Fenerbahçe Beko sezonu açıyor
    24. STK gönüllüleri selde ölen ‘Cici Baba’..
    25. Çiçek ailesinin acı günü
    26. Hasankeyf yolu 8 Ekim’de kapanacak
    27. Katar'dan Gazzeli on binlerce aileye..
    28. Ev sahibi kiracıyı eşyalarıyla..
    29. Şırnak’taki terör operasyonunda 7..
    30. Köpekten korkan kedi 15 saat ağaçta..
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek