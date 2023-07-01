DEVA reddetmişti! Saadet ve Gelecek ne yapacak şimdi?

CHP listelerinden Meclis’e giren DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin grup kurma çalışmalarından sonuç çıkmadı. DEVA sunulan önerileri reddederken Saadet ve Gelecek Partisi yeni bir formül üzerinde çalışıyor.

Saadet ve Gelecek Partileri arasındaki mecliste grup kurma görüşmelerine Kurban Bayramı arası verildi. Ancak konuşulan yeni formüle göre , 10'ar vekili olan iki partinin ortak Meclis grubu oluşturması. Çatı partisinin ise Saadet Partisi olması bekleniyor.