DEVA Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Seçimden sonra 6'lı masa ittifakındaki çatırdamalar artık yerini açık itiraflara bıraktı.

28 Mayıs öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın protokol açıklaması DEVA Partisi'nin tepkisini çekti.

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisine üç bakanlık vadettiğini ve MİT Başkanlığı konusunda güvence verdiğini söylemiş; CHP liderinin seçimleri kazanması halinde kendisinin İçişleri Bakanı olacağını söylemişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özdağ'ın açıklamalarını yalanlayarak mutabakatta herhangi bir bakanlığın konuşulmadığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu ise, Özdağ'ı doğruladı, "Öztrak da bilmiyordu. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil" dedi.

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'BU KADAR KOLAY HARCANMAMALIYDI'

Çoklu masanın üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün geceki açıklamalarına tepki gösterdi.

Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Anayasa Değişikliği Önerisi ve Ortak Mutabakat Metni çalışmaları iki yıllık zorlu bir süreç içinde büyük bir özveri, güven ve şeffaflık zemininde hazırlandı. Çoğu zaman sadece gündüzlerimizi değil, gecelerimizi de bu sürece seferber ettik. Emeklerimizin neticesinde ortaya bir Türkiye vizyonu koyduk. Kaygılarımız hep vardı ama hiçbirisi tünelin sonundaki demokrasi ışığından daha değerli değildi. Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız. Bu kadar kolay harcanmamalıydı."