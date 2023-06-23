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Siyaset DEVA Partisi’nden flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

DEVA Partisi’nden flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-06-23 14:00:00 -
DEVA Partisi’nden flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’yle kuracakları iddia edilen ortak Meclis grubuna katılmayacaklarını bildirdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’yle kuracakları iddia edilen ortak Meclis grubuna katılmayacaklarını bildirdi.

14 Mayıs’taki seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi 10 milletvekili çıkarmıştı.

Bir partinin Meclis’te grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Bu yüzden, grup kurmak istediği basına yansıyan söz konusu üç parti Meclis’te görüşmeler yürütüyordu.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, üç partinin grup kurma kararı aldığını iddia etmişti.
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Halk TV yayınına katılan Yeneroğlu, “Ortak grup üç partiye zarar verecekti, ‘Hayır’ dedik” dedi.

 

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