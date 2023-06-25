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Siyaset DEVA Partisi'nde üst düzey 4 istifa!
Siyaset

DEVA Partisi'nde üst düzey 4 istifa!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 09:58:00 - 2023-06-25 10:02:00
DEVA Partisi'nde üst düzey 4 istifa!

Bir yandan CHP'de koltuk savaşı yaşanırken diğer yandan DEVA Partisi'nde de kriz büyüyor. Partide üst düzey 4 isim daha istifa etti.

2023 seçiminde yaşadıkları sandık hezimetinden sonra darmadağın olan 7'li koalisyonun küçük ortaklarında da kriz patlak verdi.

Deva Partisi'nde  4 üst düzey parti yöneticisi partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

Yapılan ortak açıklamada, üç senelik serüvenin sonuna geldiklerini, milletin terazisinde tartıldıklarını sonuç olarak da başarısızlığın olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi ile sonuçlanan süreç partimiz açımızdan asıl başarısızlığı unutturmamalı. Partimizin durumunu, kamuoyu araştırmalarında iki yıldır kademe kademe gösteren erime, geriye gidiş her defasında mazeretlerle örtbas edildi. Mazeret önce pandemi oldu, sonra yapılan anketlerde siyasi baskı nedeniyle seçmenin korktuğu ve gerçek fikrini beyan etmediği şeklinde anlatıldı. Ancak gerçek anket sandıkta yapıldı ve sonuç apaçık ortadır. Parti Yönetimi, kurulduğundan üç sene sonra partiyi seçime dahi sokamamıştır. Millet partinin duruşunu ve parti politikalarını akredite etmemiştir. Biz bu partiyi başka partiye bir koltuk değneği olalım, dar bir kadronun kariyer yolculuğu için binlerce insanın emeğini heba edelim, liyakat/ehliyeti dokümanlarda kullanalım ama kendi işlerimizde dikkate almayalım, belirli bir etnik kimliğin sözcülüğünü yapalım, devletin kuruluş değerlerini zorlayıcı ifadeler izhar edelim sonra da tevil edelim, diye kurmadık."

'Başarısızlığın sorumsuzluğu üstlenilmeli'

Genel Başkan Ali Babacan'ın kendilerini dinlediğini fakat fikirlerini dikkate almadığı belirtilen açıklamada, "Yaşayarak gördük ki; kendisine tavsiyelerde bulunan yönetim ekibinin başka bir oyun planı vardı ve partiyi bu plana uygun şekilde yönetti. Maalesef, bugün ağır çekimde yaşadığımız büyük bir tren kazası var ortada. Geldiğini göre göre yaşadığımız bu kaza, en kritik kararları, tüm ikaz ve tavsiyelere rağmen bizzat alan ve uygulayan "Polit Büro"nun yönlendirmeleri ve tercihleri sonucu meydana gelmiştir. İçine düştüğümüz bu ağır sorunun çözümünü Meclis Grubu kurmak için CHP'nin milletvekili lütfettiği diğer partilerle birleşmekte gören arkadaşlarımız olduğunu da biliyorum. Böyle bir birleşmenin de bir hata olacağını düşünüyorum. Bugün yapılması gereken, bu büyük başarısızlığın sorumluluğunu "ama"sız, "fakat"sız şekilde üstlenmek ve derhal kongre takvimini başlatmaktır" denildi.

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