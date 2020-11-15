DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bingöl kongresinde konuştu:

BİNGÖL (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin eşitlik, adalet ve özgürlük için yola çıktığını söyledi.

Babacan, Bingöl'de bir düğün salonunda düzenlenen partisinin il başkanlığının 1. Olağan Kongresi'nde, parti olarak ülkenin dört bir yanından siyasete yeni bir soluk getirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin dört bir yanında hızla teşkilatlandıkça vatandaşların kendilerini daha iyi anlayacağını belirten Babacan, Bingöl'ün kalkınması için gereken her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Babacan, Bingöl ve tüm Türkiye için hazır olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"DEVA Partisi, kadınlarla gençlerle çiftçilerle emeklilerle öğretmenlerle işçilerle ve esnafla eşitlik, adalet ve özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Artık Türkiye'nin ve Bingöl'ün DEVA'sı var ve biz hepimiz hazırız."

Konuşmanın ardından Babacan'a Bingölspor armalı atkı ile portresi hediye edildi.

Tek listeyle girilen seçimde il başkanlığına mevcut başkan Mikail Kovalar seçildi.