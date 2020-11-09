DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bilecik kongresine katıldı

BİLECİK (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız." dedi.

Babacan, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti, ardından partisinin il başkanlığı hizmet binası açılışına katıldı.

Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin il başkanlığının 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Babacan, tüm Türkiye'de teşkilat kurulumu yaptıklarını söyledi.

Babacan, güçlü parlamenter sistemden yana olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu sistemde tüm vatandaşlarımız haklarından çok daha iyi yararlanacak. Herkes adil muamele görecek. Türkiye'ye deva olmak için hazırız. DEVA Partisi hazır. DEVA Partisi, kadınlarla gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet ve özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Hep beraber Türkiye’nin yaralarını saracağız."

Programın ardından Söğüt ilçesine giden Babacan, Ertuğrul Gazi Türbesini ve ilçe esnafını ziyaret etti.



