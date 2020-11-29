DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, partisinin kent merkezindeki otelde düzenlenen Eskişehir 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye siyasetine yeni bir soluk kazandırdıklarını söyledi.

Partisinin hedeflerine değinen Babacan, şöyle konuştu:

"Kimsenin şüphesi olmasın, bu sancılı günleri geride bırakıp ülkemizi her alanda en üst seviyeye taşıyacağız. Gerçek bir hukuk devletiyle, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, milletimizin refahının yükseleceği günler yakın. Hiç kuşkunuz olmasın. DEVA Partisi olarak, gençlerimiz için başta eğitim olmak üzere her alanda fırsat eşitliğini ve özgürlükleri garanti altına alacağız."

Tek listeyle gidilen seçimde partinin il başkanlığı görevine İsmail Haşim Ateş getirildi.