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Ekonomi Dev tesis hızla yükseliyor
Ekonomi

Dev tesis hızla yükseliyor

Sosyal tesis ağını hızla genişleten Şahinbey Belediyesi, Geylani Mahalesi’ne yaptığı tesisin çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 13:28:00 -
Dev tesis hızla yükseliyor

Gaziantep’te göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi’ne yapılan tesisin pazar alanı ve gençlik merkezi olarak kullanılabileceğini ifade etti. 10.831,00 m2’lik inşaat alanı üzerine yapılan olan tesis bodrum, zemin, zemin ara, birinci ve ikinci katlardan oluşacak. Çok amaçlı tesiste pazar yeri, ticari alanlar, bay-bayan spor salonu, millet kıraathanesi, büyük ölçekli düğün salonu ve zabıta birimi için yer bulunacak.

Çalışmalarımız devam edecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesine modern bir tesis inşa edildiğini belirterek “Hem şehir merkezinde hem de mahalle olan köylerimizde sosyal tesis çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşımızın rahatlığı ve ihtiyaçlarının karşılanması. Geylani Mahallesi’ne Pazar yeri ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz. Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

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