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Ekonomi Dev şirket 1500 işçiyi çıkartmaya hazırlanıyor!
Ekonomi

Dev şirket 1500 işçiyi çıkartmaya hazırlanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 12:11:00 -
Dev şirket 1500 işçiyi çıkartmaya hazırlanıyor!

Önde gelen otomotiv tedarikçisi, teknoloji, beyaz eşya ve ev aletleri üreticisi Bosch, otomotiv sektöründeki yapısal değişikliklere ayak uydurabilmek için Almanya'da 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını duyurdu.

Önde gelen otomotiv tedarikçisi, teknoloji, beyaz eşya ve ev aletleri üreticisi Bosch, otomotiv sektöründeki yapısal değişikliklere ayak uydurabilmek için Almanya'da 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını duyurdu.

Alman üreticiden yapılan açıklamada, diğer şirketler gibi Bosch'un da istihdam seviyesini sipariş durumuna, özellikle otomotiv sektöründeki yapısal değişikliklere ve gelecek teknolojilerin pazara yayılmasına göre ayarlamak zorunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "2025 yılı sonuna kadar Baden-Württemberg eyaletindeki Stuttgart-Feuerbach ve Schwieberdingen tesislerindeki otomotiv bölümünde AR-GE, yönetim ve atış alanlarında, 1500'e kadar personel kapasitesini ayarlama ihtiyacı görüyoruz" ifadesi kullanıldı.

"ERKEN EMEKLİLİK VEYA ANLAŞMA YOLUNA GİDİLECEK"

Şirketin açıklamasında, Bosch'un işten çıkarmaları, personelin başka departmanlara kaydırılması, erken emeklilik veya gönüllü işten çıkarma anlaşmaları yoluyla yöneteceği belirtildi.

Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Automobilwoche, Bosch'ta işten çıkarmalar için çalışan temsilcileriyle görüşmelerin halihazırda devam ettiğini duyurdu.
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Bosch'a göre, otomotiv sektöründeki dönüşümün orta vadede tüm sektörde büyük bir etkisi olacak. Elektrikli hareketliliğe (Elektromobilite) geçiş yüksek ön yatırımlar gerektirirken, zayıf küresel ekonomi, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artışın neden olduğu kalıcı enflasyon ve olumsuz döviz kuru etkileri sektörün gelecek beklentilerini daha da kötüleştiriyor.

Öte yandan Bosch, Temmuz 2023'te iş konseyi ile yapılan anlaşmanın ardından şirketin 2027 sonuna kadar Almanya'da hareketlilik (mobillite) ürünleri üreten tesislerinde zorunlu işten çıkarmalardan kaçınacaktı.

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