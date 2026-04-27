Dev külliyenin açılışının gerçekleştiği ve 232 hafızın icazetlerini aldıkları muhteşem bir gün

Küçükçekmece Hacı Ömer Çetinsaya Camii’nde düzenlenen merasimde 232 hafız icazet alarak büyük bir sevinç yaşadı. Devlet erkânı, akademisyenler, ilim adamları, öğrenci velileri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, adeta bir gönül buluşmasına dönüştü. Duygu dolu anlara sahne olan merasim, Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Küçükçekmece Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık, hafızlığın büyük bir lütuf ve şeref olduğunu vurgulayarak, “Hafızlık bir nasiptir, bir şereftir. Bu yol meşakkatli ve zordur; ancak mükâfatı da bir o kadar boldur” ifadelerini kullandı.

Ardından kürsüye gelen İLKSEÇ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulvi Uzunlar Hocaefendi, hafızlığın uhrevî mükâfatlarına dikkat çekerek hafızların Allah katındaki yüksek makamına işaret eden hadis-i şerifi hatırlattı; hafızlık nimetinin eşsiz bir ihsan olduğunu ifade etti.

Merasime Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve Reisü’l-Kurrâ Mustafa Demirkan Hocaefendi de teşrif ederek programı onurlandırdı.

Dua ve ikramların ardından, İLKSEÇ Vakfı’nın önemli eğitim yatırımlarından biri olan Küçükçekmece Müftülüğü-İLKSEÇ Vakfı İmamı Azam Kur’ân İlimleri Merkezi’nin açılış programına geçildi.

Yetkililer tarafından verilen bilgiye göre 5 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen ve 435 öğrenci kapasitesine sahip külliye, 22 bin metrekare kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Anaokulundan üniversite hazırlığa kadar farklı yaş ve seviyelerde eğitim imkânı sunan merkez; modern derslikleri, oyun alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, açık ve kapalı spor salonlarıyla çok yönlü bir eğitim kompleksi niteliği taşıyor.

Reisü’l-Kurrâ Mustafa Demirkan Hocaefendi ile İLKSEÇ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulvi Uzunlar Hocaefendi’nin duaları eşliğinde gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri külliyeyi gezerek incelemelerde bulundu.

232 hafızın icazet sevinci ile büyük bir eğitim külliyesinin açılış heyecanını aynı günde buluşturan program, Kur’ân’la hayat bulan nesiller yetiştirme idealinin güçlü bir tezahürü olarak hafızalarda yer etti.