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Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!

Türkiye'de ekonomik durumlar nedeniyle konkordato ilan eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de 20, Irak'ta ise 40 şubesi bulunan dev lojistik şirketi Taha Kargo Dış Tic. AŞ de, konkordato talebinde bulundu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:12
Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!

Uluslararası yük taşımacılığı yapan Taha Kargo Dış Tic. AŞ için de konkordato talep edildi.

Medyada yer alan habere göre, Bakırköy Asliye Tic. Mahkemesinde açılan davada Taha Kargo’nun yanı sıra Emin ve Şebnem Taha için de konkordato talebinde bulunuldu. Mahkeme 14 Aralık itibari ile 3 aylık geçici mühlet verdi.  20 yıl kadar önce temeli atılan Taha Kargo, Fortune Türkiye 500 listesine 220’inci sırada yer alıyordu.

Lojistik sektöründe 14. Sırada

Yine 2017 yılında TİM verilerine göre ihracat sıralamasında 70.sırada bulunan Taha Kargo, Türkiye Tekstil ve Hazır giyim sektöründe yük taşımacılığı ihracatında 2.sırada yer alıyordu. 2017 yılında TİM verilerine göre Türkiye ihracatında Lojistik Sektöründe 14.sırada bulunuyordu.

Türkiye’de 20, Irak’ta 40 şube

2014itibarı ile Türkiye'de 20,Irak'ta 40 şubesi bulunan Taha Lojistik, dış ticaret aracılığı, gümrük işlemleri, mal teslimi-ödeme garantörlüğü, bürokratik işlemler, firma-pazar araştırmaları ve kefalet gibi birçok konuda hizmet veriyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:12
  1. Taha Kargo Dış Tic. AŞ
  2. Konkordato ilanı
  3. Kargo devi

YORUM YAZ

  • ImamImam26 dk önce
    Millet yalandan konkordato ilan ediyor herkese Gündoğdu
  • ÖzgünÖzgün28 dk önce
    Sorsanız kriz uok,ve Avrupa bizi kıskanıyor.

Günün Özeti

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