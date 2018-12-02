Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbinin ilk 11'leri belli oldu.02 Aralık 2018 Pazar 19:00
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Mücadele ilk 11'ler belli oldu.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY
STAT: Vodafone Park
SAAT: 20:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Necip, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Mustafa, Quaresma, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Ozan, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
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