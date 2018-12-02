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Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbinin ilk 11'leri belli oldu.

02 Aralık 2018 Pazar 19:00
Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Mücadele ilk 11'ler belli oldu.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

STAT: Vodafone Park
SAAT: 20:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Necip, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Mustafa, Quaresma, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Ozan, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 19:00
  1. Beşiktaş
  2. Galatasaray
  3. ilk 11'ler belli oldu

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