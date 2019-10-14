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Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı'na çok sert tepki: Hain ve kahpe sözlerin sahibiAkıncı, acilen azledilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmesine sert ifadelerle tepki gösteren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Operasyonumuza yönelik hain ve kahpe sözlerin sahibi KKTC'nin sözde Cumhurbaşkanı acilen azledilmelidr." dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 07:14
Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı'na çok sert tepki: Hain ve kahpe sözlerin sahibiAkıncı, acilen azledilmeli

Taha Emre ÖZDEMİR   yeniakit.com.tr  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik skandal sözlerine tepkiler dinmiyor. Akıncı'ya bir tepki de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

'Sözde Cumhurbaşkanı'nın itibarı bitmiştir'

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı acilen azledilmelidir." diyen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik hain ve kahpe sözlerin sahibi KKTC'nin sözde Cumhurbaşkanı'nın artık ne Türkiye ne Türk Milleti ne de Kıbrıs Türk Halkı nezdinde bir itibarı ve meşruiyeti kalmamıştır. Bir an önce ya istifa etmeli ya da azledilmelidir."

Ne söylemişti?

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirirken Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyonu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile karşılaştırmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir."

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 07:14
  1. Mustafa Akıncı
  2. Mustafa Destici

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