Destici'den İmamoğlu'na sert çıkış: 'PKK'lılar ile miting yaparsan elbette ki halkımız buna müsaade etmez'

Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Erzurum mitingi sonrası iktidar kanadından tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, ''Büyük İstanbul mitingini gölgelemek için provokasyon yaptılar. '' diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi. Destici, ''PKK'lılar ile miting yaparsan elbette ki halkımız buna müsaade etmez. Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?'' ifadeleriyle İmamoğlu'na çıkıştı.

Seçime sayılı günler kala partiler arasında tansiyon iyice yükseldi. Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşananlar sonrası BBP lideri Mustafa Destici'den konuyla ilgili açıklama geldi. Destici, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. İşte detaylar...

Destici'nin açıklamalarından satır başları:

"İstanbul'da muazzam bir kalabalık vardı! Büyük İstanbul mitingini gölgelemek için provokasyon yaptılar. Size söylenilen yerde miting yapmıyorsunuz şehrin göbeğinde yapmaya çalışıyorsunuz. PKK kitlesi orada. PKK işaretleri yapıyorlar. PKK işaretleri yaparak Erzurum'daki vatandaşları kışkırtıyorlar. Erzurum, Nene Hatunların şehridir. Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: 'SEN PKK'LILARLA MİTİNG YAPARSAN HALKIMIZ BUNA MÜSAADE ETMEZ'

Biliyorsunuz HDP Grup Başkanvekili de Erzurum'dan aday. Sen orada PKK'lılar ile miting yaparsan elbette ki halkımız buna müsaade etmez. Burada valiliği, emniyeti suçlamak yanlıştır. Ekrem İmamoğlu dönüp kendisine bakacak! Devlet sana nereyi göstermişse sen mitingini orada yapacaksın.

'SEÇİM ZAFERİMİZİ GÖLGELEMEK İSTİYORLAR'

Eğer orada yapmıyorsan sen provokasyon yapıyorsun. Bütün vatandaşlarımıza diyorum ki bunlar bizim seçim zaferimizi gölgelemeye çalışıyorlar. Kaybedeceklerini anladılar. Ağızlarını bozdular sinirlerini bozdular. Ne yapacaklarını şaşırdılar.

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'TÜRKİYE İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİTLİK EDİYOR'

Maltepe'de Cumartesi yedili masanın mitingi oldu. Pazar da Cumhurbaşkanımızın mitingi oldu. En az 4-5 kat fark var. Bir de onlar İBB'nin bütün imkanlarını kullandılar. Türkiye ilk defa böyle bir şeye şahitlik ediyor. Ekrem ve Mansur beyler bırakmışlar İstanbul'u Ankara'yı şehir şehir dolaşıyorlar.

Van'da gördük. Sen oraya gidiyorsun zafer işareti yapıyorsun. Sen ne yapmış oluyorsun, PKK'nın kanlı eylemlerini zafer olarak mı görüyorsun? Hainlerle işbirliği tutanlar ya gafildir ya haindir. Bunun ikinci bir yolu yok! Bunları aziz milletimiz görüyor."