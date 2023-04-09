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Gündem Destici'den çok konuşulacak ittifak açıklaması: Muhalefetin eline koz verildi
Gündem

Destici'den çok konuşulacak ittifak açıklaması: Muhalefetin eline koz verildi

Yeniakit Publisher
2023-04-09 03:11:00 -

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, HÜDA PAR'ın AK Parti listelerinden seçime girmesiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici tv 100 canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. HÜDA PAR'ın AK Parti listelerinden seçime girmesini doğru bulmadığını söyleyen Destici, çok konuşulacak bir çıkışa imza attı.

Destici'nin açıklamaları şöyle:

"HÜDA PAR'ın parti programında yazan olumsuzlara katılmıyorum ama teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece herkes fikrini söyleyebilir. Özerklik, ana dilde eğitim gibi söylemler düşünce hürriyetidir. Yeter ki bunları terör ya da şiddetle gerçekleştirmeye çalışmasınlar. Aynı HDP gibi. HDP eşittir HÜDA PAR değildir. HÜDA PAR'ın şu anda bir terör örgütüyle ilgili bağlantısı yoktur.

"Yanlış olduğunu söyledim"

HÜDA PAR içerisinden bazı yöneticilerin 'Hizbullah terör örgütü değildir' söylemleri doğru değildir. Terör örgütü hangi mensuba ait olursa olsun terör örgütüdür. HÜDA PAR'ın AK Parti listelerinden seçime girmesi AK Parti'nin bileceği iş. Ben BBP olarak HÜDA PAR'la böyle bir işbirliği yapmam. Ben bunu doğru bulmadığımı sayın Cumhurbaşkanına ilettim.

"Bizim görüşümüze uymuyor"

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda değildir, sadece AK Parti listelerinden seçime giren bir partidir. HÜDA PAR'ın terörle ilişkilendirilmesine ilişkin algı yapılıyor. Muhalefetin eline koz verildi. Ne getirir ne götürür bunun hesabı yapıldı mı bilmiyorum. Bu bizim milli görüşümüze uymuyor. Dediğim gibi ben böyle bir işi bire bir yapmam"

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