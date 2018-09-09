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Destici: Emellerine ulaşamayacaklar!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birlik ve beraberliğimize göz dikip, millete fitne fesat karıştırmak için ellerini ovuşturarak gezen bölücüleri, emellerine ulaştırmayacağız." dedi.

09 Eylül 2018 Pazar 13:11
Destici: Emellerine ulaşamayacaklar!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birlik ve beraberliğimize göz dikip, millete fitne fesat karıştırmak için ellerini ovuşturarak gezen bölücüleri, emellerine ulaştırmayacağız." dedi.

Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, Söğüt'ün Türk tarihi için önemli bir merkez olduğunu belirterek, asırlar boyu yaşayacak, bir cihan devleti olan Osmanlı'nın burada kurulduğunu hatırlattı.

Türk milletinin milli değerlerine sahip çıkan, duygusal bağlarından kopmayan, her geçen gün, tarihin sayfalarına, yeni izler bırakarak ilerleyen bir millet olduğunu vurgulayan Destici, şunları ifade etti:

"Ecdadımızın kahramanlıklarını unutmayan, atalarımızın, şehitlerimizin emanetine sahip çıkan bir milletiz. Bu güçle bizi yarınlara taşıyacak olan, hiçbir işgalciye, darbeciye, teröriste, vatan hainine, ülke ekonomisi üzerinden, medet uman hainlere prim vermemektir. Birlik ve beraberliğimize göz dikip, millete fitne fesat karıştırmak için ellerini ovuşturarak gezen bölücüleri, emellerine ulaştırmayacağız. Bu ülkenin, bu toprakların milliyetçi, maneviyatçı milli ve yerli unsurlarının birlikteliği bugüne kadar hainlere göz açtırmamıştır. Bundan sonra da bu birliktelik güçlenerek artacak ve hiçbir haine fırsat vermeyecektir. Terörle mücadelemiz içeride ve dışarıda tüm hızıyla devam etmektedir. Terörün tüm unsurlarına karşı kahraman ordumuz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, güvenlik korucularımız el birliğiyle mücadele etmektedir."

"BUGÜN BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜDÜR"

Destici, Türk milletinin mayasının hakla, hoşgörüyle, vicdanla, merhametle, cesaretle yoğrulduğunu, bundan sonra da dinine, toprağına, vatanına, milletine sadık nesiller yetiştirileceğini aktardı.

Değerleri unutturmamanın ve gelenekleri sürdürmenin herkesin ortak görevi olduğunu belirten Destici, "Bu değerlerimizi anmak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin vazifesidir. Atalarımızdan müstakil, özgür, hür ve bağımsız topraklar teslim aldık. Bizim nesillerimize de hür, bağımsız bir vatan teslim etmek hepimizin boynunun borcudur." dedi. 

Türkiye'nin sınırlarının hemen dışında Türk ve İslam coğrafyasının kan ve gözyaşı içerisinde olduğuna işarete eden Destici, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz Çin zulmü altındayken biz burada rahat oturamayız. Çünkü Doğu Türkistan bizim de vatanımızdır. Bayırbucak'taki kardeşlerimiz, Kerkük'teki kardeşlerimiz, Libya'daki kardeşlerimiz, Filistin'deki kardeşlerimiz zulüm altındayken, Kırım işgal altındayken, biz burada rahat oturamayız. Vatan sadece bizim sınırlarımızın çizildiği alan değildir. Türk ve Müslümanların yaşadığı her toprak parçası bizim için Türk ve Müslüman için vatandır. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bugün el birliğiyle devletimizi yönetenlerin yanında güçlü bir şekilde durma günüdür."

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 13:11
  1. Bilecik
  2. Destici

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