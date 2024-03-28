Destici böyle uyardı: Türk Devleti ihanetin bedelini ödetir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Avrupalı ülkelerin kendilerini koruyup kollamasından cesaret alan teröristler şunu bilsinler ki, biz Türklerin de bir sabrı vardır. Ama sabrımızı taşırırlarsa da nerede olurlarsa olsunlar, Belçika’da da olsalar, Almanya’da da olsalar, Kandil’de de olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, Türk Devleti, onları bulur ve ihanetlerinin bedelini er ya da geç bir gün ödetir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’de partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen ‘Muhsin Yazıcıoğlu’nu Anma ve İftar Buluşması’ programına katıldı. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, AK Parti Odunpazarı Belediye başkan adayı Özkan Alp ve partililerin katıldığı programda konuşan Destici, ramazan ayında Filistin’de ve Doğu Türkistan’da insanların ibadetlerinin gerçekleştirilmesine müsaade edilmediğini söyledi. İsrail’in insanlık dışı saldırılar düzenlediği ifade eden Destici, "Bizler burada huzur içerisinde, güvenlik içerisinde iftarlarımızı yaparken, sahurumuzu yaparken, oruçlarımızı tutarken, hayatımızı yaşarken maalesef dünyanın pek çok noktasında kardeşlerimiz, dindaşlarımız, soydaşlarımız zulüm altında, işgal altında ve katliam altında. Doğu Türkistan’dan Filistin’e, Kafkaslardan Türkmeneli’ne, Myanmar’a, Afrika’ya kadar pek çok noktada maalesef zulümler devam ediyor. İşte en son 7 Ekim’den bu yana terörist ve siyonist İsrail, Gazze’de tam 35 bin masum insanı katletti. Bunlardan 15 bin tanesi masum çocuk. 10 binden fazlası masum kadın. Bir o kadarı yaşlı ve geriye Hamas dedikleri ya da silahlı savaşçı dedikleri saysanız 300-500’ü bulmaz. Daha doğrusu terörist İsrail, Gazze’de bir orduyla savaşmıyor. Bir silahlı güçle savaşmıyor. Kadınları, çocukları, yaşlıları ve masumları katlediyor" dedi.

'Sabrımızı taşırmasınlar'

PKK terör örgütünün Belçika’da yaşayan Türklere karşı saldırılarını hatırlatan Destici, şunları söyledi:

"İşte son birkaç gün içerisinde bu sefer de Avrupa’da, önce Belçika’da daha sonra Almanya’da Türklere karşı, Türk vatandaşlarına karşı, milliyetçi, maneviyatçı yapılarımıza karşı ve konsolosluklarımıza karşı saldırılar düzenlediler. Öncelikle bu saldırıları lanetliyoruz. Elbette ki devletimiz, hükümetimiz, Dışişleri Bakanlığımız, büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımız gerekli adımları atıyor. Ama onlara orada hadlerini bildiren kardeşlerimiz de vardı ve onlarla da gurur duyuyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. Batılı ülkelerin, Avrupalı ülkelerin kendilerini koruyup kollamasından cesaret alan teröristler şunu bilsinler ki, biz Türklerin de bir sabrı vardır. Ama sabrımızı taşırırlarsa da nerede olurlarsa olsunlar, Belçika’da da olsalar, Almanya’da da olsalar, Kandil’de de olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, Türk Devleti, Türk askeri ve Türk milletinin her bir ferdi, onları bulur ve ihanetlerini bedelini er ya da geç bir gün ödetir."

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Kaynak: DHA