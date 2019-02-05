Destekler yerli film ve seyirci sayısını 20 kat artırdı

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Kültür ve Turizm Bakanlığının yerli filmlere sağladığı destekle üretim ve seyirci sayısı 16 yılda yaklaşık 20 kat arttı.

Bakanlığın, kültürel ve ekonomik kalkınmada stratejik öneme sahip sinema sektörüne 2004'te çıkarılan yasayla sağladığı destek, film üretimi ve seyirci sayısının büyük oranda artmasını sağladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 1990-2002'de 5,4 milyon dolar olan sinema yapımlarına verilen destek, 2012-2018'de 217,7 milyon dolara yükseldi.

Destekler sayesinde 2002'de 9 olan vizyona giren yerli film sayısı, 16 yılda yüzde bin 978 artarak 178'e ulaştı. Yerli film seyirci sayısı ise 2002'de 2 milyonken, yüzde 2 bin 200 artış göstererek 2018'de 44 milyona çıktı.

Yerli film izleyici oranıyla 7 yıldır Avrupa birincisi olan Türkiye'de geçen yıl bu oran yüzde 63,5'e ulaştı ve tüm zamanların rekoru kırıldı.

Geçen yıl en çok izlenen 10 filmin 9'unu yerli filmler oluşturdu. 6 milyondan fazla seyirciye ulaşan "Müslüm" 2018'de en çok izlenen yerli film oldu. Bunu 5 milyona yakın seyirci sayısıyla "Arif V 2016", 4 milyon izleyiciyle "Ailecek Şaşkınız" takip etti.

Sinema yapımlarına sağlanan destek, festivallerde yarışan ve ödülle dönen film sayısını da artırdı.

Geçen yıl Adana Film Festivali'nde yarışan 15 filmin 8'i, İstanbul Film Festivali'nde yarışan 13 filmin 9'u, Malatya Film Festivali'nde yarışan 13 filmin 10'u, Boğaziçi Film Festivali'nde yarışan 10 filmin 8'i Bakanlıkça desteklenen yapımlardan oluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema kanununda yapılan değişiklilerle yerli film izleyici sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor.

- Dizi sektöründe dünya ikincisi

Dizi film sektörünü de geliştiren Türkiye, dünya pazarında ABD'den sonra ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye, 150'den fazla ülkede yayınlanan dizilerle yaklaşık 350 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaştı.

İhraç edildiği ülkelerde önemli ölçüde popüler hale gelen Türk dizileri, 500 milyon kişi tarafından izlendi.

Türk dizilerini ihracat, kültürel tanıtım, turizm ve dil öğretimi gibi alanlarda etkin kullanmayı hedefleyen Bakanlık, milli kültürü tanıtacak dizileri de yerli sinema filmleri gibi destekleme kararını hayata geçirdi. 5224 sayılı kanunda yapılan değişiklikle, Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulmasına karar verildi.