0553 313 94 23

Destekler yerli film ve seyirci sayısını 20 kat artırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan destekler sayesinde, 2002'de 9 olan vizyona giren yerli film sayısı, 16 yılda yüzde bin 978 artarak 178'e ulaştı - Yerli film seyirci sayısı ise 2002'de 2 milyonken, yüzde 2 bin 200 artış göstererek 2018'de 44 milyona çıktı - Bakanlıkça, sinema kanunundaki değişikliklerle yerli film izleyici sayısının 100 milyona çıkarılması hedefleniyor

05 Şubat 2019 Salı 11:09
Destekler yerli film ve seyirci sayısını 20 kat artırdı

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Kültür ve Turizm Bakanlığının yerli filmlere sağladığı destekle üretim ve seyirci sayısı 16 yılda yaklaşık 20 kat arttı.

Bakanlığın, kültürel ve ekonomik kalkınmada stratejik öneme sahip sinema sektörüne 2004'te çıkarılan yasayla sağladığı destek, film üretimi ve seyirci sayısının büyük oranda artmasını sağladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 1990-2002'de 5,4 milyon dolar olan sinema yapımlarına verilen destek, 2012-2018'de 217,7 milyon dolara yükseldi.

Destekler sayesinde 2002'de 9 olan vizyona giren yerli film sayısı, 16 yılda yüzde bin 978 artarak 178'e ulaştı. Yerli film seyirci sayısı ise 2002'de 2 milyonken, yüzde 2 bin 200 artış göstererek 2018'de 44 milyona çıktı.

Yerli film izleyici oranıyla 7 yıldır Avrupa birincisi olan Türkiye'de geçen yıl bu oran yüzde 63,5'e ulaştı ve tüm zamanların rekoru kırıldı.

Geçen yıl en çok izlenen 10 filmin 9'unu yerli filmler oluşturdu. 6 milyondan fazla seyirciye ulaşan "Müslüm" 2018'de en çok izlenen yerli film oldu. Bunu 5 milyona yakın seyirci sayısıyla "Arif V 2016", 4 milyon izleyiciyle "Ailecek Şaşkınız" takip etti.

Sinema yapımlarına sağlanan destek, festivallerde yarışan ve ödülle dönen film sayısını da artırdı.

Geçen yıl Adana Film Festivali'nde yarışan 15 filmin 8'i, İstanbul Film Festivali'nde yarışan 13 filmin 9'u, Malatya Film Festivali'nde yarışan 13 filmin 10'u, Boğaziçi Film Festivali'nde yarışan 10 filmin 8'i Bakanlıkça desteklenen yapımlardan oluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema kanununda yapılan değişiklilerle yerli film izleyici sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor.

- Dizi sektöründe dünya ikincisi

Dizi film sektörünü de geliştiren Türkiye, dünya pazarında ABD'den sonra ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye, 150'den fazla ülkede yayınlanan dizilerle yaklaşık 350 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaştı.

İhraç edildiği ülkelerde önemli ölçüde popüler hale gelen Türk dizileri, 500 milyon kişi tarafından izlendi.

Türk dizilerini ihracat, kültürel tanıtım, turizm ve dil öğretimi gibi alanlarda etkin kullanmayı hedefleyen Bakanlık, milli kültürü tanıtacak dizileri de yerli sinema filmleri gibi destekleme kararını hayata geçirdi. 5224 sayılı kanunda yapılan değişiklikle, Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulmasına karar verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:09
  1. destek
  2. sinema
  3. yerli yapım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şeyh Şamil kimdir? Şeyh Şamil'in vefatının 148. yıldönümü
    1. Şeyh Şamil kimdir? Şeyh Şamil'in..
    2. Kardeşlin‘den 5 bin katarakt ameliyat..
    3. Palu ailesi son durumu Savcılıktan son..
    4. İBB yarıyıl tatilinde yaklaşık 105 bin..
    5. Küçükçekmece İstanbul’un ulaşım üssü..
    6. İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya..
    7. Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve..
    8. Avrupa borsaları
    9. Türk siyasetinde "Anadolu fırtınası"..
    10. Şener Özbayraklı kadro dışı kaldı
    11. Rusya'da Türk rüzgarı "Troya" ile esecek
    12. Emre Gönlüşen kimdir kaç yaşında?
    13. İki devden Avrupa’daki Türklere cazip..
    14. Kılıçdaroğlu'nun yerine geçecek ismi..
    15. Türkiye, Groupe PSA iştirakleri..
    16. GRAFİKLİ - Medipol Başakşehir..
    17. Erdoğan talimatı verdi: İki adaydan..
    18. Kanser hastalarına iyi haber! O aşı..
    19. Müşteki sıfatıyla ifadeye çağrılanlar..
    20. Paralimpik atıcının doğadan..
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019