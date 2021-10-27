Destan dizisi ne zaman? Destan dizisi 1.bölüm ne zaman hangi gün?
Destan ilk bölüm ne zaman hangi gün? ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başlıyor. Destan dizisinin hangi gün ekrana geleceği, konusu merak ediliyor. Peki, Destan 1. Bölüm hangi gün?
Son yıllarda tarihi dizelere olan ilgi arttı. ATV yeni bir tarihi diziye ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Peki, Destan hangi gün?
Destan dizisi ne zaman? Destan dizisi 1.bölüm ne zaman hangi gün?
ATV ekranlarında yayımlanana fragmanlarıyla dikkat çeken Destan dizisinin ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Destan dizisinin ilk bölümünün ne zaman hangi gün yayımlanacağı henüz açıklanmadı. Ancak dizinin 1.bölümünün kasım ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.
Destan dizisinin konusu ne?
Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı dizinin konusunu oluşturuyor.
Destan dizisi oyuncuları kimler?
Ebru Şahin
Selim Bayraktar
Edip Tepeli
Deniz Barut
Burak Tozkoparan
Burak Berkay Akgül
Ecem Sena Bayır
Esra Kılıç