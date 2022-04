Destan Akkız’ın annesi kim? Akkız’ın annesi Alaca Hatun’u kim oynuyor? Alaca Hatun gerçekte kim?

Destan dizisi hayranları yeni bölümü ile 20. bölümde de ekrana kilitlenecek. ATV'nin vazgeçilmez dizisi Destan'a bir oyuncu daha eklendi. Alpagu Han'ın babasnı öldürdüğü Akkz annesine büyük uğraşlar sonrası kavuştu. Destan'a Akkız'ın annesi Alaca Hatun dahil oldu. İzleyiciler Destan Akkız'ın annesi Alaca Hatun kimdir? Alaca Hatun rolünü kim oynuyor? Gerçekte Alaca Hatun kimdir? sorularını sormakta. Peki ATV Destan Akkız'ın annesi olan Alaca Hatun gerçek ismi nedir?

Destan Akkız'ın annesi Alaca Hatun'u kim oynuyor?

ATV'nin izlenme rekoru kıran Destan dizisinde 19. bölümde büyük merak konusu olan Akkız'ın annesi ortaya çıktı. Akkız'ın annesi Alaca Hatun karekterini Sema Şimşek oynanamakta. Peki Sema Şimşek kimdir, nereli kaç şaşında? Sema Şimşek hangi dizilerde oynadı?

Sema Şimşek kimdir?

Sema Şimşek, 26 Şubat 1976 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya geldi. Sekiz yaşında Türkiye’ye dönen oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesini kazansa da devam edemedi.

Lise yıllarında mankenliğe başlayan Sema Şimşek, 1994 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. 1995 Best Model Of The World'de dördüncü seçildi. 1998 yılında düzenlenen Paris Moda Haftası'nda Jean Louis Scherrer'in defilesinde yer aldı.Yaklaşık 6 yıl boyunca Kurtlar Vadisi Pusu'da İnci Tataroğlu karakterini canlandırdı. 2001 yılında kendisi gibi model olan Burak Hakkı ile evlendi. Çİft 2012'de boşandı. 25 Ocak 2008 tarihinde bir oğlu dünyaya geldi.