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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Fransa'da lise öğrencileri salgına rağmen öğretime devam edilmesini protesto etti - Macaristan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında tedbirler artırıldı - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kovid-19 olduğunu açıkladı - Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:25:20 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 51 milyon 19 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 266 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 35 milyon 935 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 10 milyon 302 bin, Hindistan'da 8 milyon 582 bin, Brezilya'da 5 milyon 664 bin ve Rusya'da ise 1 milyon 796 bine ulaştı.

Fransa'nın Compiegne kentinde Kovid-19 salgınına rağmen öğretime devam edilmesini protesto eden liseli göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, salgının yayılışını durdurmak amacıyla ülke genelinde çarşamba gününden itibaren 20.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Lise ve yüksek öğretim kurumlarının tamamen uzaktan eğitime geçeceğini belirten Orban, her türlü toplantı ve gösterinin yasaklanacağını, restoranların ise sadece paket servisi yapmasına izin verileceğini kaydetti.

Avusturya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Alma Zadic'in Kovid-19 şüphesi nedeniyle karantinaya girdiği belirtildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Alto-Adige Özerk Bölgesi de artan vakalar ve azalan hastane kapasitesi sebebiyle hükümetin geçen hafta açıkladığı tedbirler çerçevesinde kendisini yüksek riskli kategoriye aldı

- Kenya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 400 kişiye gözaltı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanı İbrahim Abdurahmanov, yaptığı açıklamada, bir Çin şirketine ait Kovid-19 aşı adayının ülkeye getirildiğini, Çinli doktorların da refakatinde 4 ay boyunca 5 bin kişide söz konusu aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemelerinin yapılacağını belirtti.

Araştırmacılar, Singapur'un tropikal ikliminde öksürükle havaya karışan koronavirüsün 6,6 metreye kadar taşınabileceğini ortaya koydu.

Avustralya'daki bir laboratuvar Kovid-19 aşısının üretimine başlıyor. Küresel biyoteknoloji şirketi CSL, 3. aşama deneyler tamamlanmadan Melbourne'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da bazı bölgelerde görülen vaka artışı nedeniyle söz konusu yerlerde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi.

Kenya'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan maske takma kuralı ve sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 400'den fazla kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

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