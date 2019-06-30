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Derin soldan bomba çıkış: İmamoglu küresel güçlerin projesi

Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, PKK sevici HDP ve Saadet Partisi'nin bir arada hareket ettiklerine dikkat çeken TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Bir sermaye aklı, bir uluslararası akıl olmasa Türkiye’de böyle bir projenin gerçekleşme olasılığı var mıydı?" dedi.

30 Haziran 2019 Pazar 22:00
Derin soldan bomba çıkış: İmamoglu küresel güçlerin projesi

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Türkiye Komunist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Okuyan, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, PKK sevici HDP ve Saadet Partisi'nin ittifakına dikkat çekerek, "Bir sermaye aklı, bir uluslararası akıl olmasa Türkiye’de böyle bir projenin gerçekleşme olasılığı var mıydı?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu desteklemedikleri için kendilerini eleştirenlere seslenen Okuyan, şöyle konuştu:

"Uluslararası tekeller ile Türkiye sermayesinin bu projenin arkasında durmasının nedeni kendi çıkarlarını garantiye alarak yola devam etmek istemelerinden kaynaklanıyor. Ve biz buna karşı çıkmayacağız öyle mi? Atı alan Üsküdar'ı geçecek, sonra eleştiri hakkımızı kullanacağız, öyle mi?"

Sürekli olarak 'yandaş basın' algısının oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Okuyan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Türkiye’de 'bütün medya iktidarın elinde' yalanıyla bugün Türkiye’de başka bir medya operasyonu aklanmaya çalışılıyor. İmamoğlu projesini destekleyen medya çok daha fazla izleniyor."

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 22:00
  1. Ankara
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Kemal Okuyan

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  • YorumcuYorumcu34 dk önce
    Cük diye oturmuş....Her şey iktidarın elinde yalanıyla her yere sahipler

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