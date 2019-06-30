Derin soldan bomba çıkış: İmamoglu küresel güçlerin projesi

Taha Emre Özdemir Ankara

Türkiye Komunist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Okuyan, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, PKK sevici HDP ve Saadet Partisi'nin ittifakına dikkat çekerek, "Bir sermaye aklı, bir uluslararası akıl olmasa Türkiye’de böyle bir projenin gerçekleşme olasılığı var mıydı?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu desteklemedikleri için kendilerini eleştirenlere seslenen Okuyan, şöyle konuştu:

"Uluslararası tekeller ile Türkiye sermayesinin bu projenin arkasında durmasının nedeni kendi çıkarlarını garantiye alarak yola devam etmek istemelerinden kaynaklanıyor. Ve biz buna karşı çıkmayacağız öyle mi? Atı alan Üsküdar'ı geçecek, sonra eleştiri hakkımızı kullanacağız, öyle mi?"

Sürekli olarak 'yandaş basın' algısının oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Okuyan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Türkiye’de 'bütün medya iktidarın elinde' yalanıyla bugün Türkiye’de başka bir medya operasyonu aklanmaya çalışılıyor. İmamoğlu projesini destekleyen medya çok daha fazla izleniyor."