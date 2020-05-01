Derikli gençler gerçek Survivoru aratmadı

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Dikmen köyünde bir grup genç, kendi imkanlarıyla yaptıkları parkurlarda yarışarak Survivorun köy versiyonu çektiler. Traktör ve araba lastikleri, tahta parçaları, merdiven, hayvan yemliği ve tenekelerle yaptıkları parkurda kıyasıya yarışan gençler, gerçek Survivoru aratmadı.

Uzun zamandır Survivor köy versiyonu yapmayı düşünen gençler, köyden traktör ile boş bir alana taşıdıkları malzemelerle parkur kurdu. Hep birlikte yarışmanın yapılacağı yere parkur kuran gençler, ’Yukarı Mahalle’ ve ’Aşağı Mahalle’ olarak adlandırdıkları iki takımla gerçek Survivor gibi sunucu eşliğinde oynamaya başladı. Yarışmaları telefonla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan gençler, binlerce kişi tarafından izlendi. Ödüllü oyunlarda kazanan takım, köy bakkalının sponsor olmasıyla çeşitli yiyecek ve içeceklerle ödüllendiriliyor. Dokunulmazlık maçı sonrası mağlup olan ile galip olan takım oyuncularının tartışmasıyla gençlerin oynadığı yarışma, gerçek Survivoru aratmıyor.

Parkuru 3 saatte kuruyorlar

Boş vakitlerini değerlendirmek için köydeki arkadaşlarıyla birlik olduklarını kaydeden ve yarışmanın sunuculuğu yapan İbrahim Tan, kullandıkları alanın köylerine uzak olduğunu, traktör ile topladıkları malzemeleri köydeki boş alana getirerek 2-3 saatte parkuru kurduklarını söyledi. Tan, "Lastik, taş, merdiven, direk ve teneke gibi köyden temin ettiğimiz malzemelere yarışma alanını hazırladık. Köylüler, ne yapacağımızı bilmedikleri için ilk başta bizlere tepki verdi, hatta azar işittik, o aşamada biraz zorluk çektik. Videomuzu izleyen köydeki insanlar, artık rahat rahat malzeme veriyorlar. Yine de malzemeleri uzakta olan köyden buraya getirmek zordu, bayağı emek verdiğimiz bir parkur oldu" dedi. Uzun süre proje üzerinde düşündüğünü ancak uygulamaya bir türlü geçiremediğini aktaran Tan, "Bir sabah köydeki arkadaşlarımızla karar verdik, eşyalarımızı buraya taşıyarak başladık" diye konuştu.

Gençler parkur kurdukları alanı, oynadıkları yarışma sonrası temizleyerek eski haline getirdi.