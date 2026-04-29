Gündem Dereye düşen çocuktan acı haber: Osman 3 gün sonra 300 metre ileride bulundu
Gündem

Dereye düşen çocuktan acı haber: Osman 3 gün sonra 300 metre ileride bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dereye düşen çocuktan acı haber: Osman 3 gün sonra 300 metre ileride bulundu

Hakkari'de en son dere kenarında görülen ve 3 gündür aranan 8 yaşındaki Osman Taş'ın cansız bedeni, en son görüldüğü yerin 300 metre ilerisinde bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde pazar günü sabah saatlerinde en son dere kenarında görülen Osman Taş’tan haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya düştüğü tahmin edilen Osman Taş için ekipler, dere boyunca arama yaptı. Su altında da arama çalışmaları yürütüldü.

300 METRE MESAFEDE BULUNDU

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları için Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van'dan dalgıç polisler ile Van AFAD su altı ekipleri de sevk edildi.

Arama çalışmaları sürerken Osman Taş'ın bugün kaybolduğu belirtilen noktadan yaklaşık 300 metre uzaklıkta derede cansız bedeni bulundu.

3'üncü sınıf öğrencisi Osman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

