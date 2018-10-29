Dereotunun kıymeti iyi bilinmeli..

Dereotu kalsiyum, manganez, demir ve magnezyum mineralleri ile A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin. Bu özelliğiyle öncelikle vücudu hastalıklara karşı güçlendiriyor ve kalsiyum ile kemik kaybına karşı koruma sağlıyor. Üstelik çok düşük kalorili..

Sindirimi kolaylaştırır, mide ve bağırsaktaki gazları söktürür. Özellikle çocuklarda karın ağrılarına iyi gelir.

Kusma refleksimizi bastırır.

Sinirleri yatıştırır, bedeni rahatlatır.

Süt bezlerini uyardığından emzikli annelerde süt gelişini arttırır.

Ağızda çiğnenen dereotu tohumları nefesin kötü kokusunu giderir.

Dereotu tohumları yüksek tansiyon hastalarında da kan basıncını düşürür.