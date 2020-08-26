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Aktüel Dereli ilçesinde ev ve iş yerlerinin yıkımları sürüyor
Aktüel

Dereli ilçesinde ev ve iş yerlerinin yıkımları sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelandan etkilenerek zarar gören riskli binaların yıkımını yakından takip ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:35:35 -
Dereli ilçesinde ev ve iş yerlerinin yıkımları sürüyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde sel ve heyelandan etkilenerek zarar gören riskli binaların yıkımı devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında yıkım kararı alınan binalar, iş makineleri tarafından yıkılmaya başladı.

Çalışmalar kapsamında dere yatağına yakın bir market ve tek katlı binada yıkıldı. Yıkım çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yakından takip ediyor.

Bakan Kurum, ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlarla da görüşerek, kendilerine taşınma ve barınma konusunda destek olunacağını belirtti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Dereli ilçesinde yapılacak olan binalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Kurum, yapımı biten binalara vatandaşların en kısa zamanda yerleştirileceğini ifade etti.

Öte yandan, Dereli ilçesinde yıkımına karar verilen binaların taşınma işlemleri de sürüyor.

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