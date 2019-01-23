Derede erkek cesedi bulundu! Hatay'ın Defne ilçesinde vatandaşlar, derede bir erkek cesedi buldu.

Hatay'ın Defne ilçesinde derede bir erkek cesedi bulundu. Çekmece Mahallesi Hanna Deresi kenarından geçen vatandaşlar, suda ceset bulunduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede, cesedin 38 yaşındaki Mehmet Asım Dönmezer'e ait olduğunu belirledi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

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