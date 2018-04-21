Derbiyi değerlendirdi: Bunlar sık sık olur

Onur Dinçer/ Skorer Dış Haberler

Ziraat Türkiye Kupası yarı finallerine bir Fenerbahçe-Beşiktaş maçı damga vurduysa, diğer taraftan da attığı iki golle Galatasaray'ı yıkan Akhisarsporlu Yevgen Seleznov damga vurdu. Deneyimli forvet kupadaki buluşmaları yorumladı, hem Akhisarspor-Galatasaray hem de Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarını yorumladı.

"TÜM TÜRKİYE'Yİ ŞOK ETTİ"

32 yaşındaki forvet "Galatasaray'ı yenerek tüm Türkiye'yi şok ettik. Bunu sadece aldığımız sonuçla değil, oynadığımız oyunla da elde ettik" dedi ve diğer yarı final maçında yaşanlarla ilgili değerlendirmede bulundu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayların kendisini şaşırtmadığı itirafında bulundu.

"BU TİP ŞEYLER SIKÇA OLUR"

Seleznov, "Karşılaşmayı ben de seyrettim ve tabii ki her şeyi gördüm. Kafaya gelen şişeleri, yabancı cisimleri… Türkiye'de bunlar sık sık olur. Her zaman olmaz ama sık sık olur" şeklinde konuştu.

"KUPA FİNALİNİ DÜŞÜNEMİYORUM"

Sarı-kırmızılı ekibi yenerek yükseldikleri kupa finalini de yorumlayan Seleznov "Ligde önemli üç maçımız var. Bulunduğumuz sıralamada takımların puanları birbirlerine yakın. Gerçekten önemli maçlar oynayacağız. Bu yüzden şu anda kupada oynayacağımız finali düşünemiyorum" diye konuştu.