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Derbinin kazananı Fenerbahçe oldu!

Ülker Spor salonunda Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, rakibini 83-60 mağlup ederek 25. galibiyetini aldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:26
Derbinin kazananı Fenerbahçe oldu!

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Özgök, Mehmet Karabilecen

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 18, Melih Mahmutoğlu 7, Nunnally 5, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 6, Vesely 2, Thompson 11, Sinan Güler 14, Sloukas 9, Datome, Barış Hersek 3, Egehan Arna

Beşiktaş Sompo Japan: Adams 20, Strawberry 5, Weems 14, Clark 9, Semih Erden 2, Can Maxim Mutaf, Erkan Veyseloğlu, Kenan Sipahi, Sertaç Şanlı 5, Palacios 5

1. Periyot: 17-16

Devre: 34-29

3. Periyot: 53-44

Karşılaşmaya Clark ve Adams'ın sayılarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında NunnalLy ve Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 10-4 üstün geçti. Oyunu dengeleyen siyah-beyazlı ekip, Weems'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 9. dakikada eşitliği yakaladı: 14-14. Thompson'ın pota altından kaydettiği sayılarla Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 17-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren Fenerbahçe Doğuş, Thompson'ın pota altından Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 14. dakikanın içinde farkı 7 sayıya (28-21) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 34-29 önde gitti.

İkinci yarıda pota altında rakibine üstünlük kuran ve Sloukas'ın basketleriyle 25. dakikada farkı çift (47-36) hanelere taşıyan Fenerbahçe Doğuş, Thompson'ın sayılarıyla final periyoduna 53-44 üstün girdi.

Son çeyrekte Sinan Güler ve Ali Muhammed ile dış atışlardan arka arkaya sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 32. dakikanın içinde farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 64-47. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında farkı açmaya devam eden ev sahibi, 35. dakikayı 23 sayı (73-50) farkla üstün tamamladı. Barış Hersek ve Sinan Güler'in sayılarıya skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 83-60 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:26
  1. Fenerbahçe
  2. Fenerbahçe Doğuş
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Sompo Japan

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