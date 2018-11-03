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Derbinin hakemi Fırat Aydınus'a MHK'dan tam puan!

Süper Lig'de olaylı geçen Galatasara-Fenerbahçe derbisinden sonra sarı-kırmızılı camianın hedefi haline gelen hakem Fırat Aydınus'a MHK'dan tam puan geldi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:08
Derbinin hakemi Fırat Aydınus'a MHK'dan tam puan!

Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından gözler Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) çevrildi.

SporX'in haberine göre maç sonunda yaşanan olaylar ve saha içerisindeki kararları nedeniyle özellikle Galatasaray camiası tarafından büyük eleştirilere maruz kalan Fırat Aydınus konusunda MHK'nın olumlu karar vereceği ortaya çıktı.

Tam puan verdi

Maçın gözlemcisi ve MHK, derbideki performansı beğenilen Fırat Aydınus'a tam puan verdi.

Uygulanan yeni sistemde maçın gözlemcisi puan vermezken, Fırat Aydınus ile ilgili değerlendirmesini olumlu yaptı. Bu değerlendirmeye göre not verecek MHK'nin de Fırat Aydınus'a iyi bir puan vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 15:08
  1. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
  2. derbinin hakemi
  3. Fırat Aydınus
  4. MHK
  5. tam puan
  6. Süper Lig

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