Derbide zafer Kartal'ın!

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi Beşiktaş karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu tek golle 1-0 kazandı.

Beşiktaş'ın golünü karşılaşmanın 18. dakikasında penaltıdan Adem Ljajic kaydetti.

1-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş 24 puanla 3. sıraya yükseldi. Maç öncesi 24 puanı bulunan Galatasaray ise averaj farkıyla 4. sıraya geriledi.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Derbiye 'VAR' damagası

Derbinin 38. dakikasında sarı-kırmızılı futbolcular penaltı bekledi.

Beşiktaş ceza sahasında meşin yuvarlak ile buluşan ve vuruşunu yapan Eren Derdiyok'a Medel'in müdahelede bulunduğunu iddia eden sarı-kırmızılı futbolcular, Çakır'dan penaltı bekledi. Pozisyonun ardından VAR odası ile görüşen Çakır, Medel'in müdahalesinin nizami olduğuna karar vererek aut atışına hükmetti.

Önce penaltı verdi sonra iptal etti

Karşılaşmanın 65. dakikasında Necip Uysal'ın müdahalesi sonrasında yerde kalan Onyekuru'nun pozisyonun ardından hakem Cüneyt Çakır önce "penaltı" verdi ardından da maçta üçüncü kez VAR'a gitti.

Penaltı kararının ardından VAR odası ile görüşen Cüneyt Çakır, kenara gelerek pozisyonu incelemesinin ardından Necip Uysal'ın müdahalesinden önce Onyekuru'nun meşin yuvarlağa elle temas ettiğini belirterek "penaltı" kararını iptal etti.