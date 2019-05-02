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Derbide son bölüme dikkat

- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, maçlarının son 15 dakikalık bölümünde skorer bir oyun sergiliyor- Galatasaray, ligde oynadığı 30 karşılaşmanın son 15 dakikasında 12 gol atıp, 6 gol yedi- Beşiktaş ise aynı dakika aralığında fileleri 19 kez havalandırıp, kalesinde 7 gol gördü

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:08
Derbide son bölüme dikkat


İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarında son bölümler gollü geçiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk hesabı yapan iki takım, 5 Mayıs Pazar günü karşılaşacak. Ligdeki 30 karşılaşmada 62 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip ise rakip filelere 66 gol bırakırken, 39 gol yedi.

Süper Lig'in en skorer takımları arasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, maçlarının son 15 dakikalık bölümünde 12 kez gol sevinci yaşayıp, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı.

Galatasaray, maçların ilk 15 dakikalık bölümünde 1 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş aynı periyotta 7 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın en az gol yediği bölüm, ikinci yarıların ilk 15 dakikası oldu. Bu bölümde Galatasaray kalesinde sadece 1 gol görürken, Beşiktaş'ın rakipleri 9 kez gol sevinci yaşadı.


- Son 15 dakikada Beşiktaş atıyor


Rakibini yenerek şampiyonluk yarışında daha iddialı hale gelmeyi hesaplayan Beşiktaş, bu sezon karşılaşmaların özellikle son bölümlerinde daha fazla skor üretti.

Siyah-beyazlılar, son 15 dakikalık periyotta 19 kez rakip ağları havalandırırken, aynı bölümde kalesinde ise 7 gol gördü.

İlk yarıların son 15 dakikalık bölümünde de etkili olan Beşiktaş, 31 ve 45. dakikalar arasında rakiplerine 15 gol atmayı başardı. Siyah-beyazlılar, 46 ve 75. dakikalar arasında ise kalesini 18 kez rakiplerine kapatamadı.


- Galatasaray'ın gol raporu


Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlerin yanı sıra uzatma dakikalarına göre dağılımı şöyle:

Dakika aralıkları Attığı gol Yediği gol
1-15 1 6
16-30 12 5
31-45 10 5
46-60 15 1
61-75 12 6
76-90 ve uzatma 12 6


- Beşiktaş'ın gol raporu


Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlere dağılımı şöyle oluştu:


Dakika aralıkları Attığı gol Yediği gol
1-15 7 2
16-30 6 5
31-4515 7
46-6011 9
61-75 8 9
76-90 ve uzatma19 7


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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 11:08
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
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  4. SÜPERLİG

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